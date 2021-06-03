Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ почав записувати на вакцинацію охочих з ОРДЛО і анексованого Крима

Четвер, 3 червня 2021, 15:54

Міністерство охорони здоров’я почало записувати охочих зробити щеплення проти коронавірусу з окупованого Криму та тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: У міністерстві повідомили, що розпочали запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, йдеться про тих, хто належать до пріоритетних груп (люди похилого віку віком 65 років і старше).

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

Повідомляється, що під час розмови оператору треба повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати дані та обрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор після запису на вакцинацію надішле СМС-повідомлення чи е-лист з унікальним ідентифікатором.

Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину змогли безперешкодно пропустити на підконтрольну уряду територію.

Щоб записатися на отримання другої дози вакцини треба буде знову зателефонувати до контакт-центру МОЗу.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, вакцинація відбуватиметься у визначених опорних лікарнях, а вакцину уже завезли.

Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

 

Передісторія: 

  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них одну дозу вакцини отримали 1 076 793 особи, повністю імунізовані – 138 090 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 
  • Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 625 073 людини.

Читайте також: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціяУкраїнаОРДЛОКримкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді

фотоВ Україну прибули ще 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Одіозного політтехнолога РФ не пустили в Україну: прилетів із Дубая

Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов – заступник

оновленоЗаконопроєкт про олігархів направлений особисто проти Порошенка – "ЄС"

Рада повернула в'язницю за брехню у деклараціях із неоднозначними поправками

Усі новини...
вакцинація
На запрошення та "живою чергою": як у Києві щепитимуть зареєстрованих у "Дії"
Перед введенням санкцій ЄС шукає альтернативу білоруському імпорту – експерт
У Польщі повністю вакцинували вже понад 7,3 млн осіб
Останні новини
20:40
Дипломат G7: Спроби Києва здолати олігархів тішать, але потрібні ключові реформи
20:33
Справу щодо третьої спроби підкупу голови Фонду держмайна скеровано до суду
20:27
Україні потрібно посилювати кордон із Білоруссю – Прикордонна служба
19:46
США оголосили про надання Україні вакцин від коронавірусу
19:45
Велику кільцеву в Києві зможуть будувати без відкритих тендерів
19:38
Послом Чехії в Україні може стати дипломат з російським шлейфом
19:31
У травні в Україні зареєстрували 33 тисячі уживаних іномарок – асоціація
19:26
Україна, Канада, Швеція і Британія висунули вимоги Ірану через збитий літак МАУ
19:23
ЄС: кримський "вирок" Чубарову є незаконним
19:03
Зеленський ветуватиме свій закон, який "зіпсували" в Раді
Усі новини...