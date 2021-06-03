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Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов – заступник

Четвер, 3 червня 2021, 16:19
Садового обрали головою Палати місцевих влад при президенті, Філатов – заступник

Мера Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Джерело: засідання Палати місцевих влад у Хмельницькому, в якому брав участь і президент Володимир Зеленський

Деталі: Садовий подякував за довіру і запропонував запровадити певну ротаційність голів Палати, а собі попросив випробувальний термін на цій посаді. Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, який вів засідання, здивувався цій ініціативі і навіть жартома сказав, що Садовий його лякає такими пропозиціями.

Заступниками Садового обрали мера Дніпра Бориса Філатова та голову Житомира Сергія Сухомлина.

Нагадаємо: Палату місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України створено у лютому 2021 року за прикладом аналогічної структури в Європі - Палати місцевих влад Конгресу місцевої та регіональної влади Європи.

Конгрес є консультативно-дорадчим органом і створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Його очолює сам Зеленський.

Конгрес складається з Палати місцевих влад і Палати регіонів, які будуть делегувати по 3 особи у президію цього органу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни.

Президія конгресу засідатиме щомісячно. Палати будуть збиратися кожного кварталу та подавати пропозиції до порядку денного конгресу. Загальні засідання Конгресу будуть відбуватися кожні півроку або за вимогою.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, в Україні за роки незалежності було багато рад щодо місцевого самоврядування, але Конгрес "почне реально представляти інтереси українців", ставши майданчиком для обговорень місцевих проблем на найвищому рівні для пошуку рішень.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СадовийЗеленськийрегіонивлада
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