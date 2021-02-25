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Зеленський створює конгрес для діалогу з місцевими владами

Четвер, 25 лютого 2021, 13:50
Зеленський створює конгрес для діалогу з місцевими владами
president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський створює конгрес місцевих і регіональних влад, а Верховну Раду закликає ухвалити зміни до Конституції стосовно децентралізації та закон про місцеві референдуми.

Джерело: Володимир Зеленський і голова ОП Андрій Єрмак на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Пряма мова Зеленського: "Остаточно децентралізацію ще не завершено і цьогоріч ми маємо вирішити декілька важливих пріоритетних завдань. Перше – ми повинні ухвалити нарешті зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади. Зокрема, йдеться про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій.

Ми дійсно прагнемо, аби низку питань на місцях вирішували не чиновники в столичних кабінетах, а та люди, що живуть у тому чи іншому регіоні України. Але ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність. Тому префекти будуть контролювати дотримання Конституції та законів України на кожній території – і стануть запорукою унітарного устрою нашої держави. 

Я хотів би закликати депутатів Верховної Ради усіх фракцій і груп ухвалити зміни до Конституції стосовно децентралізації, відкинути всі політичні гасла, ну хоча б деякі, та принцип "чим гірше у країні, ти краще"...

Друге завдання – розробити та ухвалити нормативні акти, які враховують специфіку самоврядування у наших громадах і дадуть містам імпульс для розвитку... 

Третє завдання – розробити і ухвалити законодавство про місцеві референдуми: Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу правління на місцевому рівні: громади вирішують - люди впливають і разом із державою контролюють. 

Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, вони повинні бути конструктивним, прозорими і дієвими. Заради цього ми створюємо конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України. Він стане майданчиком діалогу і рішень". 

 
president.gov.ua

Деталі: Зеленський заявив, що центральна і місцева влада – "не конкуренти, а партнери, одна команда", тож треба думати "не про наступні вибори, а про наступні покоління українців".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Конгрес місцевих влад та регіонів очолить сам Зеленський. Конгрес складатиметься з Палати місцевих влад і Палати регіонів, які будуть делегувати по 3 особи у президію цього органу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни. 

Президія конгресу засідатиме щомісячно. Палати будуть збиратися кожного кварталу та подавати пропозиції до порядку денного конгресу. Загальні засідання Конгресу будуть відбуватися кожні півроку або за вимогою. 

 
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За словами Єрмака, в Україні за роки незалежності було багато рад щодо місцевого самоврядування, але конгрес "почне реально представляти інтереси українців", ставши майданчиком для обговорень місцевих проблем на найвищому рівні для пошуку рішень.

Знати більше: Округи та префекти. Як в Україні можуть з'явитися "смотрящіє" від Зеленського

Не керувати, а наглядати: як префекти замінять рай– і облдержадміністрації

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийдецентралізаціямісцева владаКонституціяВерховна Рада
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