Фіала розповів про знайомство і інвестиції Сороса

Гендиректор Dragon Capital і новий власник "Української правди" Томаш Фіала заявляє, що знайомий з Джорджем Соросом, працював з ним в інвестфонді, але розмови про те, що його компанія права рука Сороса – це перебільшення.

Джерело: Фіала в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Говорити, що ми якась рука Сороса – це перебільшення. У нас в управлінні своїх грошей і грошей співінвесторів близько 1 мільярда доларів, і в них гроші Сороса займають 20 млн дол. Це 2%".

Деталі: За словами Фіали, він познайомився з Соросом у 2014 році в Нью-Йорку. Там він розповів, "що відбувається в Україні – зробив презентацію щодо макроекономіки, інвестицій, і взагалі щодо всього, що відбувається".

І потім десь за тиждень після тієї зустрічі, колеги Сороса сказали, що їм сподобалося те, що вони почули, і вони хотіли б інвестувати в Україну і оформити це в формі інвестфонду.

Фіала додав, що тоді в Dragon Capital New Ukraine Fund він і компанія Сороса вклали по 30 млн доларів.

За його словами, у нього склалося враження, що Сорос налаштований антиросійськи, антидиктаторськи, продемократично, що "йому важливо, щоб Україна нарешті відірвалась від радянського минулого і від Росії", і що він хотів "допомагати робити Україну успішною", підштовхувати до реформ.

Фіала розповів, що крім 30 млн доларів, внесених в Dragon Capital New Ukraine Fund, Сорос інвестував ще 10 млн доларів у компанію Dragon Capital з нерухомості – NUPEH.

Цій компанії належить 5 об'єктів нерухомості: 2 великих склади, два офісних і один торговий центр у Києві.

Фіала підкреслив, що Сорос ці гроші Dragon Capital "не подарував, а інвестував разом" з ними. І зараз компанія вже частково виплатили йому "досить пристойні дивіденди".

Фіала додав, що разом з колегами пишається, що Сорос обрав саме їх, оскільки "це честь, визнання", що все вони роблять правильно.

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