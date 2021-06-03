Одіозного політтехнолога РФ не пустили в Україну: прилетів із Дубая

На кордоні з Україною завернули російського політтехнолога Ігоря Шувалова, якому заборонений в’їзд до нашої країни.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП, інформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили в пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом з Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що відносно нього є заборона на в’їзд. Його відправили зворотнім рейсом.

За даними УП, йдеться про Ігоря Шувалова.

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