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Одіозного політтехнолога РФ не пустили в Україну: прилетів із Дубая

Четвер, 3 червня 2021, 17:17

На кордоні з Україною завернули російського політтехнолога Ігоря Шувалова, якому заборонений в’їзд до нашої країни.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП, інформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Демченко повідомив, що 3 червня в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили в пропуску російському політтехнологу 1969 року народження, який прилетів в Україну авіарейсом з Дубая.

Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що відносно нього є заборона на в’їзд. Його відправили зворотнім рейсом.

За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Шувалова.

Передісторія:

  • У 2017 році Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі Украіни з забороною в’їзду строком на 5 років. За оперативними даними, "антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації".
  • Будучи громадянином Росії, Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.
  • У 2018 році стало відомо, що Шувалов подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.

Українська правда
Теми: пропагандаПрикордонна служба


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