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Окупанти розмістили майже 30 танків за лінією відведення військ

Четвер, 3 червня 2021, 17:40
Окупанти розмістили майже 30 танків за лінією відведення військ

Російські найманці розмістили 29 танків та 2 гаубиці за межами спеціально відведених для цього місць, відповідно до порядку розведення сил та засобів. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Відповідну інформацію надала Українська сторона спільного центру з контролю та координації. Її також у своєму звіті від 2 червня підтвердили спостерігачі ОБСЄ. 

Зазначається, що протягом 31 травня на Донбасі продовжували фіксувати порушення режиму тиші та озброєння найманців Росії, яке розміщене на тимчасово окупованій території у Луганській області з порушенням ліній відведення. 

Зокрема, в населеному пункті Криничне, зафіксовано 2 одиниці гаубиць Д-30 "Жаба".

Також 29 травня було зафіксовано 29 одиниць танків, які розміщені за межами виділених місць зберігання на полігоні населеного пункту Круглик.

Вказується, що вся виявлена військова техніка належить збройним формуванням РФ та знаходиться в зоні безпеки.

Також продовжується перешкоджання доступу представників СММ з боку найманців РФ на тимчасово окупованій території. 

Окрім того, 31 травня, пролітаючи над житловим кварталом населеного пункту Трьохізбенка, безпілотник СММ зазнав перешкод внаслідок глушіння, після чого спостерігачі втратили контроль над апаратом.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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