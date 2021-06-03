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Фіала: Я не диктуватиму редакції "Української правди", що їй робити

Четвер, 3 червня 2021, 17:53
Томаш Фіала. Фото: Українська правда

Новий власник "Української правди" Томаш Фіала запевняє, що втручатися в редакційну політику видання не буде.

Джерело: інтерв'ю Фіали "Українській правді"

Пряма мова: "Для мене це точно не вплив. Я не буду і не можу диктувати редакції, що їй робити. І вам особисто теж не буду говорити, що писати, а що не писати".

Деталі: За словами Фіали, він не ставив собі завдання заробляти на виданні гроші, проте впевнений, що УП буде прибутковим проєктом.

"Вартість проєкту буде зростати, тому що буде зростати інтернет. І якщо ви не будете втрачати частку ринку, нарощувати її, діджитал-медіа буде зростати, і вартість активу буде зростати", - пояснює інвестор.

Фіала не збирається у найближчому майбутньому продавати "Українську правду". "У найближчі 21 рік, той же період, який цим проектом керувала Олена Притула, планую спокійно продовжувати володіти УП і НВ", - запевнив він.

Бізнесмен розповів також, що раніше планував купити телеканал, але тепер ця ідея застаріла. "Зараз інші тренди. Діджитал, інтернет зростає. Тому контент, який створює НВ, "Українська правда", його можна поширювати через подкасти, через відеоконтент, та й ми можемо достукатися до тих людей, які історично дивилися телебачення, але тепер переходять в інтернет, оскільки телебачення відходить", - пояснює новий власник УП.

Передісторія: 26 травня Томаш Фіала став новим власником "Української правди".

Більше читайте у повній версії інтерв'ю Томаш Фіала: На зустрічі з Богданом я дізнався, що Зеленський не любить прізвище Фіала

Українська правда
Теми: ФіалаЗМІ


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