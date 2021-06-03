Україна, Канада, Швеція і Британія висунули вимоги Ірану через збитий літак МАУ

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія 3 червня направили повідомлення про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - йдеться у спільній заяві.

Країни висунули низку вимог, що не є вичерпними, серед яких – визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, що призвели до збиття літака, принесення публічних вибачень, повернення зниклих та вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій у майбутньому у чітко висловлений спосіб, забезпечення прозорості кримінального розслідування на засадах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріальних та моральних збитків, завданих жертвам та їхнім сім'ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.

"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно. Як завжди, ми солідарні з рідними та близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату", - йдеться у заяві.

Слід зазначити, що до заяви не приєднався Афганістан, який входить до "коаліції" країн, що ведуть переговори з Іраном щодо збитого літака.

Нагадаємо, 2-3 червня у Києві проходив третій раунд переговорів у справі катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого під Тегераном у січні 2020 року.

Військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі у квітні оголосив про висунення звинувачень 10 посадовцям, причетним до збиття літака.

В МЗС раніше припускали, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.

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