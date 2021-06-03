НАБУ відкрило справу через іспанську віллу нардепа від "ЄС" 

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування вілли в Іспанії співголовою фракції "Європейської солідарності" Артуром Герасимовим.

Джерело: речниця НАБУ Світлана Оліфіра у коментарі для "Схем"

Пряма мова: "Детективи здійснюють досудове розслідування за фактами ймовірного недекларування відомостей народним депутатом. Відповідні відомості було внесено у реєстр досудових розслідувань Генеральним прокурором на початку травня, і зараз слідство триває".

Деталі: Розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У квітні журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомили, що нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував іспанську віллу, якою разом із дружиною володіє з 2013 року. Це двоповерховий будинок у провінції Аліканте.

У НАБУ кажуть, що у випадку доведення провини, нардепа може очікувати штраф у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи, тривалістю від 150 до 240 годин; або обмеження волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.

Що передувало: Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким разом із дружиною він володіє із 2013 року, але каже, що проінформував НАЗК про "можливі неточності в декларації".