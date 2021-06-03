Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ відкрило справу через іспанську віллу нардепа від "ЄС" 

Четвер, 3 червня 2021, 21:21
НАБУ відкрило справу через іспанську віллу нардепа від ЄС 
Фото: "ЄС"

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування вілли в Іспанії співголовою фракції "Європейської солідарності" Артуром Герасимовим. 

Джерело: речниця НАБУ Світлана Оліфіра у коментарі для "Схем"

Пряма мова: "Детективи здійснюють досудове розслідування за фактами ймовірного недекларування відомостей народним депутатом. Відповідні відомості було внесено у реєстр досудових розслідувань Генеральним прокурором на початку травня, і зараз слідство триває".

Деталі: Розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У квітні журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомили, що нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував іспанську віллу, якою разом із дружиною володіє з 2013 року. Це двоповерховий будинок у провінції Аліканте. 

У НАБУ кажуть, що у випадку доведення провини, нардепа може очікувати штраф у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи, тривалістю від 150 до 240 годин; або обмеження волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.

Що передувало: Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким разом із дружиною він володіє із 2013 року, але каже, що проінформував НАЗК про "можливі неточності в декларації".

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
декларації
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Як Україна збирається виконувати антикорупційні обіцянки МВФ, щоб отримати транш
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: