Співголова фракції "ЄС" не задекларував віллу в Іспанії – "Схеми" 

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким разом із дружиною він володіє із 2013 року, але каже, що проінформував НАЗК про "можливі неточності в декларації".

Джерело: "Схеми", коментар Герасимова для УП

Деталі: Маєток Герасимова та його дружини Наталії Бухалової знаходиться у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

Його площа складає 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Відповідні записи є в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали "Схеми".

"На першому поверсі розташовані – передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса і сходи на другий поверх. На другому поверсі – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси", – вказується в довідці.

Водночас в декларації нардепа ця нерухомість відсутня.

Журналісти відзначають, що власником вілли Герасимов став у 2013 році, але жодного разу не вніс її в декларацію. З 2014 року Герасимов є депутатом Верховної Ради.

Журналісти припускають, що вартість будинку може сягати понад 10 мільйонів гривень.

Пряма мова Герасимова: "Щодо ситуації з нерухомістю, зазначеною у розслідуванні програми "Схеми", повідомляю, що за власної ініціативи у встановленому законом порядку поінформував НАЗК, направивши туди відповідне повідомлення про можливі неточності у декларації, про які мені, на жаль, стало відомо вже після завершення терміну декларування за 2020 рік".

Деталі: Нардеп сподівається, що НАЗК та інші компетентні органи "об’єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, так само як це сталося у випадку, коли про неточності у декларуванні повідомив Володимир Зеленський". Йдеться про випадок, коли президент не вказав у декларації дохід у 5 мільйонів гривень.

Чому це важливо: Наразі в законодавстві відсутня норма, яка передбачає обмеження волі за неправдиве декларування.

Законопроєкт, який нардепи ухвалили у першому читанні 15 квітня і який має відновити покарання за брехню в декларації, передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або позбавлення права обіймати певні посади. У окремих випадках може загрожувати обмеження волі на термін до двох років.