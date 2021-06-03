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Коломойський "морально готовий" потрапити в реєстр олігархів, але не хоче бути там сам

Четвер, 3 червня 2021, 23:57
Коломойський морально готовий потрапити в реєстр олігархів, але не хоче бути там сам

Один із найбагатших українців Ігор Коломойський каже, що "морально готовий" потрапити до реєстру олігархів, але б йому не хотілось бути там одному. 

Джерело: Коломойський в коментарі для Радіо Свобода

Пряма мова: "Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути "білою вороною" і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх".

Деталі: Проте, така позиція співвласника групи "Приват" актуальна лише у випадку ухвалення законопроекту у тій редакції, що нині опублікована. Він каже, що "не бачить нічого страшного, якщо буде в реєстрі олігархів". Але його рішення не поширюється на наступні редакції. Бо, каже Коломойський, він "не юний піонер, не завжди готовий". 

Продавати жодний свій актив він "під дулом пістолета не збирається". Водночас, звітувати про доходи готовий. 

Нагадаємо:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
  • Найбагатша людина України Рінат Ахметов не вважає себе олігархом і буде здивований, якщо його таким визнають.

"Українська правда" у Threads

Теми: Коломойськийолігархи
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