Путін запевняє: якби Третя світова – Америці та Британії не перемогти

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що ані Сполучені Штати, ані Велика Британія не змогли б перемогти в Третій світовій війні, якщо б вона спалахнула.

Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня

Деталі: Російського лідера запитали про інцидент з британським есмінцем, який 23 червня наблизився до Криму і викликав переполох у прикордонників РФ. По-перше, Путін заявив, що британці діяли "у змові" з США, по-друге, він запевнив, що навіть якби російський флот потопив корабель, Третя світова війна не почалася б, тому що ці країни розуміють, що їм її не виграти.

Пряма мова: "Навіть якби ми потопили цей корабель, все одно важко було б уявити, що світ став би на межу третьої світової війни, тому що ті, хто це робить, знають, що вони не можуть вийти переможцями з цієї війни ... Не думаю, що і ми б пораділи (такій війні - УП), але ми хоча б знаємо, за що ми боремося ".