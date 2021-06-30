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ЄС і Британія домовилися про перемир'я у "ковбасній війні"

Середа, 30 червня 2021, 19:31

Європейський Союз погодився відкласти заборону на продаж деяких м'ясних продуктів з Великої Британії в Північній Ірландії на три місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суперечка між Лондоном і Брюсселем, яка отримала назву "ковбасні війни", триває вже кілька місяців і зосереджена на постачанні певних м'ясних продуктів з материкової частини Сполученого Королівства в Північну Ірландію.

Пільговий період для "охолоджених м'ясних продуктів" повинен був закінчитися 1 липня, коли британські незаморожені ковбаси або фарш не змогли б перетинати Ірландське море через заборону ЄС на такі продукти з третіх країн, яка тепер включає Британія.

Пропонована заборона на такі товари стала наслідком Протоколу щодо Північної Ірландії в рамках угоди про Brexit в 2019 році. ЄС в середу погодився продовжити пільговий період до 30 вересня.

Блок також спростить перетин Ірландського моря для ліків і дозволить водіям з Північної Ірландії подорожувати в Ірландію з існуючими страховими документами, що дозволить знизити напруженість після виходу Британії з ЄС.

Лондон просив ще три місяці, щоб дозволити обом сторонам вирішити торговельні труднощі щодо Північної Ірландії, яка зіткнулася з перебоями з того часу, як Британія завершила свій вихід з ЄС в кінці 2020 року.

Британія заявила, що продовження є першим позитивним кроком, але обидві сторони все ще потребують узгодження постійного рішення.

Теми: ЄСБританія


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