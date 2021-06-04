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Байден розширив заборону інвестувати в китайські компанії — у списку Huawei

П'ятниця, 4 червня 2021, 03:58
Байден розширив заборону інвестувати в китайські компанії — у списку Huawei

Президент США Джо Байден розширив "чорний список" китайських фірм до 59 компаній, зокрема Huawei – вони закриті для американських інвесторів через їх зв'язки з "військово-промисловим комплексом" Пекіна.

Джерело: AFP, BBC

Деталі: Колишній президент Дональд Трамп заборонив американцям купувати частки в 31 китайської компанії, яка, як вважалося, постачали або підтримували військовий апарат і службу безпеки Китаю.

Байдена розширив "чорний список" до 59 компаній.  Остання серія санкцій націлена на компанії, задіяні в китайських технологіях спостереження, використовуваних для "сприяння репресіям або серйозним порушенням прав людини", які "підривають безпеку або демократичні цінності Сполучених Штатів і наших союзників".

Згідно з новим розпорядженням, американським інвесторам буде заборонено купувати або продавати цінні папери  інших компаній, включаючи China General Nuclear Power Corporation, China Mobile Limited та Costar Group.

Як повідомляється, список фірм буде постійно оновлюватися.

Нове розпорядження набере чинності 2 серпня.

Ще до офіційного оголошення Китай припустив, що відповість.

Нагадаємо: На початку року Штати запровадили економічні санкції відносно 9 китайських компаній, серед яких і всесвітньо відомий виробник смартфонів Xiaomi.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайденКитай
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