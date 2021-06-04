Україна опинилася на 2 місці у Європі за кількістю нових смертей від COVID

За добу 2 червня у світі виявили 474 555 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 131 371 нове зараження, в Бразилії – 83 391, в Аргентині – 32 291.

Крім того, у Колумбії – 28 624 випадки, а в США – 17 821.

Україна з 2 581 хворим знаходиться на 29 місці у світі – між Нідерландами (2 735) та Коста-Рикою (2 181). Серед європейських країн Україна – на 7 місці.

10 734 людини у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і на другому – в Європі.

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Нагадаємо: 2 червня в Україні зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 059 осіб, померли 102 особи, одужали 9 405 осіб.