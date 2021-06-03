В Украине зафиксировали 2 581 случай COVID за сутки, больше всего в Киеве

За сутки 2 июня в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 1 059 человек, умерли 102 человека, выздоровели 9 405 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 122 ребенка и 129 медработников.

Больше всего случаев заболевания в эту среду подтвердили в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 308 человек, экспресс-тестами – 20 953 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 209 417 человек, из них выздоровели 2 072 091 человек, умерли вследствие коронавирусной болезни 50 959 человек.

Напомним: 2 июня в мире у 489 890 человек обнаружили COVID-19. Украина по новым случаям инфицирования оказалась на 31 месте в мире и на 8 месте в Европе.

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