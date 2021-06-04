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Україна відкинула пропозицію Ірану про $150 тисяч компенсації родинам жертв збиття МАУ

П'ятниця, 4 червня 2021, 17:19

На переговорах у Києві, що відбулись днями, іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що питання виплати компенсацій є важливим елементом процесу забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів.

Водночас, за його словами, визначенню обсягу компенсацій має передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності.

"Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням", - сказав Ніколенко.

Він додав, що Україна очікує від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів.

Нагадаємо, 2-3 червня у Києві проходив третій раунд переговорів у справі катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого під Тегераном у січні 2020 року.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія 3 червня направили повідомлення про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ та висунули низку вимог.

Читайте також: Рік після збиття PS752 у Ірані: чому ми впевнені, що справедливість неминуча.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніУкраїнаІран


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