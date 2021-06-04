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Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП 

П'ятниця, 4 червня 2021, 19:02
Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП 
Фото: "Слуга народу"

Нардеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін провалив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за критерієм доброчесності. 

Джерело: голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Вказується, що за доброчесність Костіна не проголосував жоден міжнародний експерт а також члени комісії Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький.

Водночас, визнали доброчесним вже не кандидата на голову САП лише ті члени комісії, яких делегувала Верховна Рада. Йдеться про Андрія Гуджала, Катерину Коваль, Богдана Романюка, Євгена Соболя та Олену Бусол. 

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Передісторія:

  • Назар Холодницький у серпні минулого року написав заяву про звільнення. Відтоді виконувати обов'язки керівника САП став Максим Грищук, який теж бере участь у конкурсі.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураСлуга народу
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