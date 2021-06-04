Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Закон про олігархів діятиме тимчасово, далі будуть цивілізовані механізми – Малюська

П'ятниця, 4 червня 2021, 22:27

Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. 

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Законопроєкт про олігархів – тимчасовий. Тому що протягом періоду дії закону про олігархів будуть впроваджені цивілізовані механізми, такі самі як на Заході. Закон про лобізм, закон, який посилює інституційну спроможність Антимонопольного комітету, заміна чиновників середньої ланки, які зараз вирішують питання енергетики, антимонопольного законодавства. Судова реформа – ключ до успіху всього.

Але скільки нам чекати поки ми заповними 2 тисячі вакансій суддів, де ми їх скільки візьмемо. А ми повинні застосувати механізми вже зараз". 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум. 

Нагадаємо:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Ольга Гетьманець, УП
Теми: олігархиМалюська


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна переходить на Е-лікарняні – Ляшко

Стріляли у заступника голови АРМА

Новини 4 червня: масова вакцинація на вихідних, таємні рішення РНБО

ВідеоЗеленський погрожує винести питання про статус олігархів на референдум

Не переконав у доброчесності: голова комітету ВРУ вилетів із конкурсу на керівника САП 

РНБО в таємному режимі схвалила рішення щодо інтеграції в НАТО

Усі новини...
олігархи
Зеленський погрожує винести питання про статус олігархів на референдум
Деолігархізація не закінчиться одним законом – Данілов
Коломойський "морально готовий" потрапити в реєстр олігархів, але не хоче бути там сам
Останні новини
01:14
Франція відкриває кордони для іноземних туристів
00:32
США розпочали експорт великої партії COVID-вакцин
23:49
ВООЗ заявила про нестачу вакцин для програми COVAX 
23:01
Бан Трампа у Facebook діятиме до 2023 року
22:27
Закон про олігархів діятиме тимчасово, далі будуть цивілізовані механізми – Малюська
22:08
Україна переходить на Е-лікарняні – Ляшко
21:49
Новини економіки: уряд індексує пенсії, подорожчання продовольства
21:30
Стріляли у заступника голови АРМА
21:18
Apple розробляє новий дизайн iPad зі скляним корпусом – ЗМІ
21:11
Новини 4 червня: масова вакцинація на вихідних, таємні рішення РНБО
Усі новини...