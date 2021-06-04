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Закон про олігархів діятиме тимчасово, далі будуть цивілізовані механізми – Малюська

П'ятниця, 4 червня 2021, 22:27
Закон про олігархів діятиме тимчасово, далі будуть цивілізовані механізми – Малюська

Закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити "цивілізовані механізми", які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя. 

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Законопроєкт про олігархів – тимчасовий. Тому що протягом періоду дії закону про олігархів будуть впроваджені цивілізовані механізми, такі самі як на Заході. Закон про лобізм, закон, який посилює інституційну спроможність Антимонопольного комітету, заміна чиновників середньої ланки, які зараз вирішують питання енергетики, антимонопольного законодавства. Судова реформа – ключ до успіху всього.

Але скільки нам чекати поки ми заповними 2 тисячі вакансій суддів, де ми їх скільки візьмемо. А ми повинні застосувати механізми вже зараз". 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум. 

Нагадаємо:

  • На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: олігархиМалюська
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