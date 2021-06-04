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ВООЗ заявила про нестачу вакцин для програми COVAX 

П'ятниця, 4 червня 2021, 23:49

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що міжнародна програма із забезпечення вакцинами COVAX перебуває під загрозою через нестачу вакцин.

Джерело: помічник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард, цитує France 24

Деталі: Мета COVAX – справедливий розподіл вакцин, особливо для країн із низьким рівнем доходу. 

Проте наразі у рамках програми було доставлено більше 80 мільйонів доз для 129 територій. Така кількість доз на 200 мільйонів менше, ніж хочуть у ВООЗ. 

Обіцянки деяких країн пожертвувати вакцини на програму вважають "гарним початком", проте на червень та липень запланована мала кількість постачань. Це лише збільшуватиме дефіцит вакцин. 

Для успішної боротьби із пандемією до вересня у світі необхідно вакцинувати 250 мільйонів осіб у рамках COVAX. Це дасть змогу досягти рівня вакцинації у 30-40% від населення світу. 

Пряма мова: "Ми готуємось до нестачі, якщо не отримаємо дози. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз від деяких країн, які ми мали отримати у конкретні терміни, щоб допомогти світу подолати цю ситуацію".

Нагадаємо:

  • Україна також очікує на вакцини в рамках ініціативи COVAX. 
  • 16 квітня в Україну прибули 117 000 доз вакцини проти коронавірусу "Comirnaty" виробництва Pfizer-BioNTech від ініціативи COVAX.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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