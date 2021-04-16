В Україну прилетіла партія вакцин "Pfizer" від COVAX: називаються "Comirnaty"

В Україну прибули 117 000 доз вакцини проти коронавірусу "Comirnaty" виробництва Pfizer-BioNTech від ініціативи COVAX, щеплювати нею почнуть з 18 квітня.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook і пресреліз ЮНІСЕФ

Пряма мова Ляшка: "Сьогодні в Україну прилетіло 117 тис. доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Нагадую, що торговельна назва цієї вакцини Comirnaty. Ми отримали її в рамках механізму COVAX і це лише перша партія.

Щеплення вакциною Comirnaty розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні".

Деталі: Цією вакциною в першу чергу будуть щеплювати персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

ФОТО ЮНІСЕФ

Розподіл вакцин буде таким: по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ.

Разом із вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

За кілька днів до поставки вакцин ЮНІСЕФ у рамках COVAX також доставив в Україну близько 140 тисяч шприців для розведення вакцини з розчинником та ін’єкцій та більше 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

Поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX продовжаться, і очікується, що до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України.

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Для перевезення перших 117 тисяч доз вакцини Pfizer від СOVAX за результатами відкритого тендера проєктом "Безпечні та доступні ліки" (SAFEMed, USAID) обрали приватну логістичну компанію ТОВ "Фармасофт".

Логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставлятиме партії вакцини з центрального складу у Києві, де вони зберігатимуться у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за графіком, визначеним МОЗ України.

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.

З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забиратимуть працівники мобільних бригад, складатимуть її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджатимуть у місця проведення щеплення.

Представник регіонального складу та представник мобільної бригади мають пересвідчитись, що зафіксовано час та дату розмороження вакцини. Мобільна бригада має використати отриману партію вакцини протягом 120 годин з моменту розмороження.

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), що забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів з моменту доставлення, за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини: до 6 місяців при температурі від -60 °C до -80 °C, до 120 годин (5 діб) при температурі від +2°C до +8°C, до 2 годин при температурі до +25°C. Після розведення вакцина зберігається 6 годин при температурі від +2°C до +25°C.

Довідка: Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Кодова назва цього препарату – BNT162b2, його називають також Comirnaty.

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