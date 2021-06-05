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В Австралії виявили новий штам коронавірусу

Субота, 5 червня 2021, 02:48

Влада штату Вікторія в Австралії повідомила про виявлений новий штам коронавірусу Delta.

Джерело: Reuters

Деталі: Штам Delta, за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), є більш заразним, ніж "індійський" варіант.

Влада штату Вікторія стурбована фактом виявлення нового штаму і побоюваннями сплеску хвороби.

Саме тому зусилля медиків скеровуються на те, аби виявити, звідки походить цей штам COVID-19, а також протестувати людей, які контактували із зараженими.

Нагадаємо: У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що міжнародна програма із забезпечення вакцинами COVAX перебуває під загрозою через нестачу вакцин.

Теми: Австраліякоронавірус


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