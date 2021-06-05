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Сербія та Аргентина розпочали виробництво вакцини "Спутник V" – Reuters

Субота, 5 червня 2021, 03:27

Аргентина та Сербія дали офіційний старт промисловому виробництву російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням на російський державний телеканал "Росія 24"

Деталі: В ефірі телеканалу показали, як президент Росії Володимир Путін спостерігав за початком виробництва вакцин в обох країнах за допомогою відеозв'язку.

Російська вакцина, вироблена в Аргентині та Сербії, спочатку буде використовуватися для внутрішніх потреб.

А згодом, як повідомляє Російський фонд прямих інвестицій, який займається продажем вакцини, "Спутник V" будуть експортувати.

Передісторія:

  • Сербія інвестувала стільки, скільки необхідно, щоб запустити вітчизняне виробництво російської вакцини "Спутник V" до кінця року.

Нагадаємо: Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) веде переговори з Угорщиною про виробництво в країні російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Теми: СербіяАргентина Росіявакцинація


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