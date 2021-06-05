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У Києві представники ЛГБТ вимагали ухвалити законопроєкт проти дискримінації

Субота, 5 червня 2021, 15:51
Громадське радіо

У Києві біля будівлі Офісу президента відбулася акція представників спільноти ЛГБТ+ з вимогою ухвалити законопроєкт, який посилює боротьбу з дискримінацією в Україні.

Джерело: Укрінформ

 
Громадське радіо

Деталі: В акції взяли участь кілька сотень людей.

Учасники вимагали ухвалення законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації".

Крім цього, під ОП вимагали від поліції повноцінного розслідування злочинів, скоєних проти представників ЛГБТ+, та проявів дискримінації за будь-якою ознакою. Зокрема, учасники вимагали негайного розслідування нападів на представників ЛГБТ та учасниць феміністичних подій, активісток та членів відповідних організацій.

 
Громадське радіо

За словами організаторів акції, поліція кваліфікує такого роду атаки та погрози як "хуліганство", адже наразі в законодавстві України немає дієвих важелів впливу на угруповання, які використовують нетерпимість до різних груп населення як основний привід для атак мирних зібрань, освітніх та культурних заходів. Саме тому, на їхню думку, законопроєкт №5488 має бути ухвалений якнайшвидше.

Паралельно під будівлею ОП відбулася акція противників законопроєкту. В ній взяли участь кілька десятків осіб.

 

Захід посилено охороняли представники поліції та Нацгвардії.

 

Законопроєкт №5488 було зареєстровано у Верховній Раді 13 травня. Ініціатор – прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі документ перебуває на розгляді у профільному комітеті.

Теми: ЛГБТакції


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