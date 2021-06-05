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На Донбасі від початку доби зберігається "тиша" – ООС

Субота, 5 червня 2021, 18:55

Від початку доби 5 червня бойовики жодного разу не порушили режиму тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення ООС

Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".

Деталі: Відзначається, що підрозділи ЗСУ знаходяться на позиціях і дотримуються режиму припинення вогню.

Крім того, 5 червня піротехніки ДСНС на Донбасі розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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