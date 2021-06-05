На Донбасі від початку доби зберігається "тиша" – ООС
Субота, 5 червня 2021, 18:55
Від початку доби 5 червня бойовики жодного разу не порушили режиму тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: вечірнє зведення ООС
Дослівно: "Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".
Деталі: Відзначається, що підрозділи ЗСУ знаходяться на позиціях і дотримуються режиму припинення вогню.
Крім того, 5 червня піротехніки ДСНС на Донбасі розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда