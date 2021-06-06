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У закинутій будівлі на Луганщині загинула неповнолітня дівчина

Неділя, 6 червня 2021, 00:15
У закинутій будівлі на Луганщині загинула неповнолітня дівчина

У Лисичанську поліцейські встановлюють факт смерті 13-річної дівчинки, яка загинула в занедбаній будівлі.

Джерело: Поліція Луганської області у Facebook

Дослівно: "Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі по вул. Глінки м. Лисичанська.

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але  не втрималась і впала. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці".

Деталі: Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", тривають слідчі дії.

Нагадаємо: В Івано-Франківську поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти 4-го поверху.

Українська правда

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Теми: Луганська областьдіти
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