У закинутій будівлі на Луганщині загинула неповнолітня дівчина

У Лисичанську поліцейські встановлюють факт смерті 13-річної дівчинки, яка загинула в занедбаній будівлі.

Джерело: Поліція Луганської області у Facebook

Дослівно: "Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі по вул. Глінки м. Лисичанська.

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці".

Деталі: Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок", тривають слідчі дії.

Нагадаємо: В Івано-Франківську поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти 4-го поверху.