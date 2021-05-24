Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Неповнолітня випала з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську

Понеділок, 24 травня 2021, 00:50

В Івано-Франківську поліція розслідує обставини травмування 13-річної дівчини, яка впала з висоти 4-го поверху.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області

Дослівно: "Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту".

Деталі: 23 травня близько 21 години до поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з вікна багатоповерхівки на вулиці Галицька.

Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами.

Нагадаємо: У Дарницькому районі Києва в лютому загинула 15-річна дівчина, випавши з балкону 16-го поверху.

Днем раніше,16 лютого, 13-річна дівчинка загинула у результаті падіння з балкона 14 поверху будинку у Дарницькому районі Києва.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськдіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі

фотоУ Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера

Протасевич перед затриманням казав, що на нього чекає смертна кара - ЗМІ

Ryanair: Про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі

Україна вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера – МЗС

ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений літак

Усі новини...
Івано-Франківськ
Невідомий вистрілив у ВМW з гранатомета в Івано-Франківську
Трьох посадовців на Франківщині спіймали з подвійним громадянством
В Івано-Франківську створять загін добровольців на випадок російського вторгнення
Останні новини
01:38
Дії Лукашенка завдають шкоди міжнародній репутації Білорусі – посол США
00:50
Неповнолітня випала з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську
00:28
Через виверження вулкану в Конго загинуло щонайменше 15 людей – Reuters
23:44
Поліція знайшла підозрюваного в підпалі авто журналіста
23:25
На сході поранено українського військового
23:18
Президент Литви закликав вжити конкретних заходів проти Білорусі
22:44
Генсек НАТО: Інцидент у Мінську вимагає міжнародного розслідування
22:04
Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі
21:32
фотоУ Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера
21:02
Літак Ryanair нарешті вилетів з Мінська до Вільнюса
Усі новини...