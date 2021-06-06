Прем'єр Британії закликає G7 вакцинувати світ від COVID до кінця 2022 року
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Великобританії наступного тижня закличе лідерів розвинутих країн Великої сімки (G7) взяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ від COVID-19 до кінця 2022 року.
Джерело: The Guardian, Reuters із посиланням на заяву Джонсона
Пряма мова: "Вакцинація світу до кінця наступного року була б найбільшим подвигом в історії медицини".
"Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб припинити цю жахливу пандемію, і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо повторити наслідків коронавірусу".
Деталі: Під час саміту країн G7 на порядку денному буде питання щодо пропорційного забезпечення вакцинами всіх країн світу.
На думку Джонсона, якщо допомогти країнам світу з вакцинацією проти коронавірусу, ті допоможуть у боротьбі з кліматичними змінами.
Попри те, що найбагатші країни щеплюють велику кількість свого населення, бідніші – не мають рівноцінного доступу до вакцин.
А медичні експерти попередили, що, якщо не буде зроблено більше щеплень від COVID, вірус буде продовжувати поширюватися і мутувати.
Джонсон звернеться до лідерів Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії із закликом зобов’язатися вакцинувати світ від коронавірусу до кінця 2022 року.
Нагадаємо: У Всесвітній організації охорони здоров’я 4 червня заявили, що міжнародна програма із забезпечення вакцинами COVAX перебуває під загрозою через нестачу вакцин.