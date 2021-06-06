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Прем'єр Британії закликає G7 вакцинувати світ від COVID до кінця 2022 року

Неділя, 6 червня 2021, 02:16

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Великобританії наступного тижня закличе лідерів розвинутих країн Великої сімки (G7) взяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ від COVID-19 до кінця 2022 року.

Джерело: The Guardian, Reuters із посиланням на заяву Джонсона

Пряма мова: "Вакцинація світу до кінця наступного року була б найбільшим подвигом в історії медицини".

"Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб припинити цю жахливу пандемію, і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо повторити наслідків коронавірусу".

Деталі: Під час саміту країн G7 на порядку денному буде питання щодо пропорційного забезпечення вакцинами всіх країн світу.

На думку Джонсона, якщо допомогти країнам світу з вакцинацією проти коронавірусу, ті допоможуть у боротьбі з кліматичними змінами.

Попри те, що найбагатші країни щеплюють велику кількість свого населення, бідніші – не мають рівноцінного доступу до вакцин.

А медичні експерти попередили, що, якщо не буде зроблено більше щеплень від COVID, вірус буде продовжувати поширюватися і мутувати.

Джонсон звернеться до лідерів Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії із закликом зобов’язатися вакцинувати світ від коронавірусу до кінця 2022 року.

Нагадаємо: У Всесвітній організації охорони здоров’я 4 червня заявили, що міжнародна програма із забезпечення вакцинами COVAX перебуває під загрозою через нестачу вакцин.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяG7вакцинація
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