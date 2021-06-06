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Працівники Apple відмовляються повертатися в офіси

Неділя, 6 червня 2021, 05:44
Працівники Apple відмовляються повертатися в офіси

Співробітники Apple опротестовують нове правила корпорації, яке зобов'язує їх із вересня працювати в офісі не менше трьох днів на тиждень.

Джерело: The Verge, DW

Деталі: Раніше глава Apple Тім Кук повідомив, що з вересня більшості працівників буде запропоновано працювати з офісу по понеділках, вівторках і четвергах.

У відкритому листі Куку співробітників копорації йдеться, що повернення з віддаленої роботи вже змусило деяких з них написати заяви на звільнення.

Автори листа стверджують, що в 2020 році їм вдалося успішно виконувати свої обов’язки значною мірою завдяки можливості працювати поза офісом і уникнути труднощів, пов'язаних з щоденними поїздками в офіс.

Нагадаємо: Керівництво соцмережі Twiiter не відкриє свої офіси раніше вересня і вже дозволило своїм співробітникам працювати з дому завжди.

"Українська правда" у Threads

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