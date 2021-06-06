Україна – 4-та в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
За минулу добу у світі діагностували понад 393 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Колумбії. Україна займає 30 місце у світі, 7 в Європі та 4 за смертністю.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 116 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 65 тисяч, а в Колумбії – майже 29 тисяч випадків.
Окрім того, понад 23 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Росія.
Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію і 4 за смертністю.
У світі померли за добу більше 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 156 061 135 осіб. Наразі нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 727 508 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 4 червня в Україні зафіксовано 1897 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 065 осіб, летальних випадків – 86, одужало 8 330 осіб.
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