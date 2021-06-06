Україна – 4-та в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 393 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Колумбії. Україна займає 30 місце у світі, 7 в Європі та 4 за смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 116 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 65 тисяч, а в Колумбії – майже 29 тисяч випадків.

Окрім того, понад 23 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Росія.

Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію і 4 за смертністю.

У світі померли за добу більше 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 156 061 135 осіб. Наразі нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 727 508 смертей від COVID-19.

Передісторія:

За добу 4 червня в Україні зафіксовано 1897 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 065 осіб, летальних випадків – 86, одужало 8 330 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП