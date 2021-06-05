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В Україні виявили менше 2 тисяч нових випадків COVID

Субота, 5 червня 2021, 08:26
В Україні виявили менше 2 тисяч нових випадків COVID

За добу 4 червня в Україні зафіксовано 1897 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 065 осіб, летальних випадків – 86, одужало 8 330 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116)  областях. 

Серед нових хворих – 91 дитина та 65 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 29 061 особу, методом ІФА – 12 048 осіб, експрес-тестами – 19 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 213 580 осіб, одужало – 2 088 712 осіб, летальних випадків – 51 140.

Що передувало: За добу 3 червня в Україні зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 963 особи, померли 95 хворих, одужала 8 291 особа. 

2 червня в Україні зафіксували 2 581 новий випадок захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 059 осіб, померли 102 особи, одужали 9 405 осіб.

Україна займає 30 місце у світі, 8 в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда
Теми: коронавірус
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