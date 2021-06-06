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Коронавірус: в Україні менше тисячі нових заражень

Неділя, 6 червня 2021, 08:15

У суботу, 5 червня, в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19, від вірусу померли 42 особи, одужали 4,5 тисячі людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: За минулу добу коронавірус виявили у 937 українців, було госпіталізовано – 994 особи, летальних випадків – 42.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (131), Києві (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.  

Одужало – 4 516 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 16 749 особу, методом ІФА – 3 953 особи, експрес-тестами – 11 567 осіб.

За весь час пандемії в Україні Covid-19 виявили у 2 214 517 людей, хвороба забрала життя 51182 українців.

Нагадаємо: 4 червня в Україні було зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 1 065 осіб, летальних випадків – 86, одужало 8330 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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