Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: в Україні менше тисячі нових заражень

Неділя, 6 червня 2021, 08:15
Коронавірус: в Україні менше тисячі нових заражень

У суботу, 5 червня, в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19, від вірусу померли 42 особи, одужали 4,5 тисячі людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: За минулу добу коронавірус виявили у 937 українців, було госпіталізовано – 994 особи, летальних випадків – 42.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (131), Києві (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.  

Одужало – 4 516 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 16 749 особу, методом ІФА – 3 953 особи, експрес-тестами – 11 567 осіб.

За весь час пандемії в Україні Covid-19 виявили у 2 214 517 людей, хвороба забрала життя 51182 українців.

Нагадаємо: 4 червня в Україні було зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусу, госпіталізовано 1 065 осіб, летальних випадків – 86, одужало 8330 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: