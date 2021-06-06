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У НАТО попередили Путіна та Лукашенка

Неділя, 6 червня 2021, 08:57
Фото: gazeta.ru

НАТО застерігає президента Росії Володимира Путіна і білоруського правителя Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі Альянсу.

Джерело: генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag

Деталі: За словами Столтенберга, країни-члени НАТО серйозно стурбовані тісною взаємодією між Путіним і Лукашенком, яка спостерігається протягом останніх місяців.

Він зазначив, що НАТО уважно стежить за тим, що відбувається у Білорусі, і Альянс в надзвичайній ситуації готовий встати на захист союзників при будь-якому виді погроз, якщо такі будуть виходити з Мінська та Москви. Мова про країни НАТО Литву, Латвію та Польщу, які межують з Білоруссю.

Столтенберг також сказав, що Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії, в зв'язку з чим чинну угоду про партнерство з Мінськом нещодавно було значно скорочено і вона буде й далі переглядатися.

Пряма мова: "Союзники серйозно стурбовані більш тісною співпрацею між Москвою і Мінськом в останні місяці. Раніше Росія масово порушила територіальну цілісність таких держав як Україна, Грузія і Молдова".

Додатково: Окремо Столтенберг згадав політичне та військове співробітництво Росії і Китаю, що поглиблюється, назвавши це "серйозним викликом".

Нагадаємо: Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п'ятницю у таємному режимі розглядала питання поглиблення інтеграції України в НАТО й ухвалила низку відповідних рішень.

Знати більше: План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

Теми: НАТОБілорусьРосія


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