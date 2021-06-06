У суботу Covid-щеплення отримали більше 40 тисяч українців

5 червня 40101 людину було щеплено проти COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Одну дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані - 872 людини.

Протягом суботи в Україні працювали 327 мобільних бригад та 418 пунктів щеплення.

Станом на 6 червня до листа очікування вакцинації записались вже 640 914 осіб.

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплень".

Нагадаємо: 5 червня у київському центрі вакцинації, розташованому у Міжнародному виставковому центрі, щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac отримали понад 2500 осіб.