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Байден оприлюднив свій план зустрічі з Путіним й згадав про Україну

Неділя, 6 червня 2021, 10:15
Фото: Bloomberg

Президент США Джо Байден наголосив, що його країна не прагне до конфлікту з Росією, а хоче передбачуваних й стабільних відносин з Москвою, водночас Вашингтон готовий стояти на захисті демократичних цінностей.

Джерело: Байден у власній колонці на шпальтах The Washington Post

Деталі: У публікації Байден викладає свій план, з яким хоче відвідати саміти G7 та НАТО, а також зустрітися з керівництвом ЄС, після чого провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами президента США, у Вашингтоні воліли б співпрацювати з Росією з таких питань як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями.

Він наголосив, що зустріч з Путіним в Женеві відбудеться після дискусій з партнерами та союзниками.

При цьому метою поїздки президента США до Європи вказується згуртування світової демократії.

Пряма мова: "Коли я зустрінуся з Володимиром Путіним у Женеві, це відбудеться вже після обговорень на високому рівні з друзями, партнерами та союзниками (Сполучених Штатів - УП), які дивляться на світ через таку ж призму, що і США, і з якими ми оновили наші зв’язки та визначили спільну мету. Ми єдині у вирішенні проблеми викликів Росії стосовно європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні. І не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів.

Президент Путін знає, що я без вагань відреагую на можливі негативні дії".

Передісторія: Джо Байден вперше після свого обрання на пост президента США вирушить з візитом до Європи, де візьме участь в саміті "Великої сімки" G7 у Великобританії 11-13 червня. Після цього президент США візьме участь у саміті НАТО, запланованому на 14 червня в Брюсселі. Зустріч Байдена з Путіним має відбутися у Женеві 16 червня.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський матиме розмову із президентом США Джо Байденом перед тим, як американський лідер зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним.

Теми: БайденПутінУкраїнаРосіяСША


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