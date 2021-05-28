Зеленський поговорить із Байденом раніше його зустрічі із Путіним – МЗС

У МЗС повідомили, що президент Володимир Зеленський матиме розмову із президентом США Джо Байденом перед тим, як американський лідер зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єніна в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Ми маємо надзвичайно довірливий діалог з нашими американськими партнерами. І зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським президентом. Ми ретельно готуємо і порядок денний, і узгодження всіх логістичних аспектів відповідних контактів".

Що передувало: Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Зустріч відбудеться після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО.