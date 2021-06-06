Водна криза у Криму: окупанти планують залучити громадян до розчищення річок
У суботу в Алушті десятки людей були задіяні в розчищенні русел річок, що впадають в Ізобільницьке водосховище. Окупанти хочуть зробити такі "суботники" регулярними і сподіваються, що це хоча б трохи збільшить об'єм прісної води.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на окупаційну адміністрацію міста
Деталі: 5 червня близько сотні людей розгрібали завали гілок, повалених дерев і кам'яних брил в руслах річок поблизу Алушти. Окупанти заявили, що "якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то значить все було не дарма".
В результаті так званого суботника з'явилася пропозиція проводити регулярні "еко-десанти" по руслах річок і водоносних джерел. Російські окупанти розраховують, що це частково допоможе наповненню водосховищ півострова.
Передісторія: В середині травня окупаційна влада Криму відзначала "недостатні запаси" води у водосховищах Алушти. Тому городяни як і раніше отримують прісну воду в обмежених кількостях й за графіком.
Нагадаємо:
- Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України начебто сприяє зростанню міжнародної напруженості.
- В окупованому Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста, як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.