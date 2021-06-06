Водна криза у Криму: окупанти планують залучити громадян до розчищення річок

У суботу в Алушті десятки людей були задіяні в розчищенні русел річок, що впадають в Ізобільницьке водосховище. Окупанти хочуть зробити такі "суботники" регулярними і сподіваються, що це хоча б трохи збільшить об'єм прісної води.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на окупаційну адміністрацію міста

Деталі: 5 червня близько сотні людей розгрібали завали гілок, повалених дерев і кам'яних брил в руслах річок поблизу Алушти. Окупанти заявили, що "якщо ці дії дадуть хоча б 10% збільшення водного припливу, то значить все було не дарма".

В результаті так званого суботника з'явилася пропозиція проводити регулярні "еко-десанти" по руслах річок і водоносних джерел. Російські окупанти розраховують, що це частково допоможе наповненню водосховищ півострова.

Передісторія: В середині травня окупаційна влада Криму відзначала "недостатні запаси" води у водосховищах Алушти. Тому городяни як і раніше отримують прісну воду в обмежених кількостях й за графіком.

Нагадаємо: