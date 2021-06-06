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У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, тварина померла

Неділя, 6 червня 2021, 11:56
У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, тварина померла

У Солом’янському районі столиці п’яний чоловік викинув з вікна багатоквартирного дому собаку, тварина отримала значні травми й померла.

Джерело: очевидиця інциденту Аліна Нестерова у Facebook

Деталі: За словами Нестерової, це сталося в нія на суботу на вулиці Генерала Генадія Воробйова 13В. Оточуючі чули скавчання собаки. Тварину викинули з вікна четвертого поверху. При цьому господар відмовлявся віддавати тварину й кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!".

Очевидиця розповіла – щоб нарешті забрати собаку, довелося викликати поліцію. Тварину повезли до клініки, й у дорозі вона померла.

Пряма мова: "Ми не встигли врятувати його і надати допомогу. Але ми хочемо, щоб винний отримав своє покарання! Закликаємо всю спільноту, всіх, хто читає цей пост, всі, кого це хвилює… Давайте не дозволимо вбивці уникнути покарання.

На даний момент поліція не проводить ніякого розслідування і досі не розподілили справу на дільничного. На мої дзвінки стосовно розподілення, відповідають "зателефонуйте в понеділок". Так не має бути. Допоможіть нам домогтися справедливості. Поліція має негайно затримати злочинця, вжити до нього заходів. Але замість цього вони просто його відпустили".

Нагадаємо:

  • У травні мешканець Троєщини викинув кішку та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
  • В Україні за знущання над тваринами з особливою жорстокістю, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі або вчинені групою осіб, передбачене покарання позбавленням волі від п'яти до восьми років.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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