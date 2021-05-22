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Киянин викинув кішку з кошенятами з вікна, йому світить до 8 років

Субота, 22 травня 2021, 11:01
фото поліції

Мешканець Троєщини викинув кішку та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Слідчим відділом Деснянського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака.

Правоохоронці встановили квартиру, двері якої відчинив 42-річний чоловік, який в подальшому зізнався у скоєному.

Пряма мова слідчої Деснянського управління поліції Олександри Недухової: "Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри доросла кішка подряпала йому руку, через це правопорушник викинув її та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. У результаті падіння чотири тварини загинули, одне кошеня знаходиться на лікуванні у ветеринарній лікарні".

Українська правда
Теми: Київполіція


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