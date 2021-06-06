Зеленський з нагоди Дня журналіста нагодував працівників ЗМІ м'ясом
Неділя, 6 червня 2021, 13:56
У День журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський влаштував пікнік для двох десятків журналістів.
Джерело: BBC News
Деталі: У державній резиденції "Залісся" працівників ЗМІ пригощали шашликом, говорили про Донбас, кадрову політику та олігархів.
М'ясо на вогні готували Зеленський та очільник його офісу Андрій Єрмак.
Спілкування глави держави з журналістами у неформальній атмосфері тривало протягом кількох годин поспіль.