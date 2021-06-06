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Зеленський з нагоди Дня журналіста нагодував працівників ЗМІ м'ясом

Неділя, 6 червня 2021, 13:56

У День журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський влаштував пікнік для двох десятків журналістів.

Джерело: BBC News

 

Деталі: У державній резиденції "Залісся" працівників ЗМІ пригощали шашликом, говорили про Донбас, кадрову політику та олігархів.

М'ясо на вогні готували Зеленський та очільник його офісу Андрій Єрмак.

Спілкування глави держави з журналістами у неформальній атмосфері тривало протягом кількох годин поспіль.

 
 
 
 

Теми: ЗеленськийЗМІАндрій Єрмак


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