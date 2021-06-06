Україна нарощує темпи вакцинації проти коронавірусу – Шмигаль

Протягом суботи на неділі діють 10 центрів вакцинації населення, де громадянам за їх бажанням роблять щеплення проти Covid-19.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації запрацювали вже у 10 містах. До Києва, Одеси й Львова, у яких такі центри запрацювали минулого тижня, доєдналися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне".

Деталі: Очільник уряду зазначив, що українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина.

Прем'єр нагадав, що США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу, і Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце.

Нагадаємо: 5 червня в Україні було щеплено проти Covid 40 101 людину.