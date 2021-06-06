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У неділю черги на вакцинацію в Києві майже немає – ЗМІ

Неділя, 6 червня 2021, 17:19
ілюстративне фото, Громадське радіо

У неділю в пункті масової вакцинації проти коронавірусу в Києві в Міжнародному виставковому центрі майже немає черги, тоді як у суботу люди чекали по 4-5 годин.

Джерело: Hromadske

Деталі: Ситуація покращилася, зокрема, завдяки тому, що у бригадах збільшили кількість комп'ютерів. Відтак людям з деклараціями сімейного лікаря не доводиться довго чекати, доки лікарі зареєструють тих, у кого декларацій немає.

Разом з тим, у пункті працюють волонтери, які допомагають вакцинувати людей із дітьми й віком понад 65 років поза чергою.

За словами волонтерок, із якими поспілкувалися кореспонденти, вони підходять до людей із дітьми й пенсіонерів і проводять їх до вакцинальних бригад. При цьому перевірити, приміром, чи справді в черзі стоять батьки дитини, вони не можуть.

"Буває, що навіть гроші пропонують, щоб ми їх пропустили", — розповідає одна з волонтерок.

Друга каже, що у суботу, 5 червня, коли люди чекали 4-5 годин у черзі, дехто пропонував 50 доларів, щоб уникнути очікування.

Про відсутність черги на вакцинацію в Києві у неділю повідомляють також користувачі соцмереж.

Що передувало: Впродовж 5 червня у київському центрі вакцинації, розташованому у Міжнародному виставковому центрі, щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac отримали понад 2500 осіб.

Директор департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург пояснювала, що чергу сильно затримували люди, в яких не підписано декларацію з сімейним лікарем. За її словами, процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин, без декларації – близько пів години.

Теми: вакцинаціяКиїв


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