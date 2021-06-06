10% об’єктів культурної спадщини Києва у критичному стані – Кличко

Близько 10% з 3,5 тисяч об’єктів культурної спадщини в Києві перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "У столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% з яких перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження".

Деталі: Кличко додав, що ці будівлі були приватизовані з 1990 по 2000 рік, і власники "навмисно доводять до такого стану, чи пожежа, чи руйнуються, а потім вони зносять і ставлять на місці історичного будинку хмарочос, роблять бізнес-проєкт та заробляють гроші".

"Має закон бути. Людина, яка має у приватній власності пам’ятку архітектури, повинна зробити всі ремонтні роботи і привести у нормальний вигляд. Якщо вона не робить цього, місто повинне мати можливість по балансовій вартості цього будинку його забрати і чи саме місто повинне зробити, чи віддати відповідальним людям", – заявив Кличко.

Що передувало: У квітня у Києві знесли історичний будинок Уткіна, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Такі випадки непоодинокі. На місці ж історичних будівель з’являються багатоповерхівки або торгові центри.

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