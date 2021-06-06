Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

10% об’єктів культурної спадщини Києва у критичному стані – Кличко

Неділя, 6 червня 2021, 18:28
фото Ельдара Сарахмана, УП

Близько 10% з 3,5 тисяч об’єктів культурної спадщини в Києві перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "У столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% з яких перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження".

Деталі: Кличко додав, що ці будівлі були приватизовані з 1990 по 2000 рік, і власники "навмисно доводять до такого стану, чи пожежа, чи руйнуються, а потім вони зносять і ставлять на місці історичного будинку хмарочос, роблять бізнес-проєкт та заробляють гроші".

"Має закон бути. Людина, яка має у приватній власності пам’ятку архітектури, повинна зробити всі ремонтні роботи і привести у нормальний вигляд. Якщо вона не робить цього, місто повинне мати можливість по балансовій вартості цього будинку його забрати і чи саме місто повинне зробити, чи віддати відповідальним людям", – заявив Кличко.

Що передувало: У квітня у Києві знесли історичний будинок Уткіна, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Такі випадки непоодинокі. На місці ж історичних будівель з’являються багатоповерхівки або торгові центри. 

Читайте також: Якою має бути протидія хаотичній забудові та знищенню культурних споруд

Теми: КиївВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Київ
У неділю черги на вакцинацію в Києві майже немає – ЗМІ
У Києві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, тварина померла
Погода в неділю: синоптики розповіли, де дощитиме
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...