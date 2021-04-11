У Києві знесли історичний будинок Уткіна, відкрито кримінальне провадження

За фактом демонтажу будинку Уткіна у центрі Києва столична прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Деталі: У суботу активісти ГО "Мапа реновації" у Facebook повідомили, що будинок зносять, аби на його місці побудувати апарт-комплекс.

Правоохоронці у свою чергу зазначили, після звернення громадської організації розпочате кримінальне провадження щодо факту самовільного демонтажу будівлі по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці. Відомості про цей факт 10 квітня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

Співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події, допитали в очевидців та витребували дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

Зруйнований будинок Уткіна

У прокуратурі додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває. При цьому оцінка законності дій забудовника "буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій".

Станом на 14:00 неділі демонтажні роботи на місці тривають.

Фото Ельдара Сарахмана

Фото Ельдара Сарахмана

Фото Ельдара Сарахмана

За словами активіста Іллі Соколова, демонтувати історичний будинок почали ще 20 березня. Перед початком знищення будівля перебувала у гарному стані.

Краєзнавець Антон Короб констатував, що територія, на якій розташований будинок, входить в історичний ареал забудови Києва відповідно до історико-опорного плану міста.

Як пише "Хмарочос", на місці двоповерхового будинку девелоперська компанія Zim Group планує звести 26-поверховий апарт-готель Times на 352 номери. На сайті забудовника йдеться про 15 поверхів, втім на LUN.ua вказано 26, а рендери свідчать, що будівля буде значно вищою за 15-поверхову.

Довідково: Прибутковий будинок Уткіна — історична дореволюційна будівля у центрі Києва, що розташована біля залізничного вокзалу, побудована за проєктом архітектора Олександра Вербицького. Двоповерхова садиба була розміщена на березі річки Либідь.