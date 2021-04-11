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У Києві знесли історичний будинок Уткіна, відкрито кримінальне провадження

Неділя, 11 квітня 2021, 12:50

За фактом демонтажу будинку Уткіна у центрі Києва столична прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Деталі: У суботу активісти ГО "Мапа реновації" у Facebook повідомили, що будинок зносять, аби на його місці побудувати апарт-комплекс.

Правоохоронці у свою чергу зазначили, після звернення громадської організації розпочате кримінальне провадження щодо факту самовільного демонтажу будівлі по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці. Відомості про цей факт 10 квітня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

Співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події, допитали в очевидців та витребували дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

Зруйнований будинок Уткіна
Зруйнований будинок Уткіна

Дослівно: "Досудове розслідування у кримінальному провадженні на теперішній час триває. Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій".

Довідково: Прибутковий будинок Уткіна — історична дореволюційна будівля у центрі Києва, що розташована біля залізничного вокзалу, побудована за проєктом архітектора Олександра Вербицького. Двоповерхова садиба була розміщена на березі річки Либідь.

Будинок Уткіна
Будинок Уткіна

Українська правда
Теми: Київбудівництвопрокуратура


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