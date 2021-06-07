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Міністр охорони здоров'я Британії: Варіант “Дельта” на 40% заразніший

Понеділок, 7 червня 2021, 01:45
Міністр охорони здоров'я Британії: Варіант “Дельта” на 40% заразніший

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок заявив, що варіант коронавірусу "Дельта", мабуть, приблизно на 40% більш заразний – аніж варіант, який "Дельта" замінив.

Джерело: The Guardian

Деталі:  Передача варіанту "Дельта" розглядалася як центральний фактор при прийнятті рішення про те, чи знімати більшу частину обмежень, що залишилися в Британії через два тижні, причому рішення мало бути ухвалене пізніше на цьому тижні. Як повідомляється, цей фактор заразності варіанту робить урядове рішення Британії про те, чи послаблювати пов’язані з пандемією обмеження 21 червня, "складнішим".

Як пише The Guardian, за оцінками, варіант "Дельта" може бути на 30-100% більш поширюваним, ніж так званий варіант "Альфа", вперше виявлений в Кенті. Однак Генкок надав інформацію про 40%. За словами Генкока, після двох доз вакцини людина отримає такий же захист від "Дельти", як і від попереднього варіанту.

Нагадаємо: Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії. За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, цей штам більш заразний, ніж "індійський" варіант.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика Британія
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