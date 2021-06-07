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Фургон упав у річку в Пакистані, семеро загиблих

Понеділок, 7 червня 2021, 02:38

Семеро людей загинули і троє отримали поранення внаслідок падіння мінівена з гірської дороги в річку Сирен на північному заході Пакистану.

Джерело: представник служби порятунку Пакистану Ахмед Файзі в AP

Деталі: Фургон впав в районі Мансехра в провінції Хайбер-Пахтунхва. За словами Файзі, падіння вірогідно відбулося, бо фургон набирав швидкість і різко повернув, не сповільнюючись.

Виявили тіла двох жінок, хлопчика і чотирьох чоловіків, а троє поранених дітей госпіталізували в лікарню міста Пхулра.

AP  пише, що ДТП зі смертельними наслідками - звичне явище в Пакистані через погану дорожню інфраструктуру та недотримання правил дорожнього руху і стандартів безпеки. Минулого тижня пасажирський автобус впав в річку Джелум недалеко від Музаффарабада, столиці Кашміру, контрольованого Пакистаном, в результаті чого 10 людей загинули і 15 отримали поранення.

Теми: аварія
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