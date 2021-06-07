В Індії зафіксували найменше нових випадків COVID-19 за 2 місяці

У неділю в Індії зареєстрували 101 237 нових випадків зараження COVID-19 – кількість щоденних випадків захворювання стала найнижчою з 4 квітня, або за 62 дні.

Джерело: Hindustan Times

Деталі: У неділю міністерство охорони здоров'я заявило, що в країні реєструється менше 200 тисяч нових випадків щодня протягом 11 днів поспіль.

Середня семиденна кількість нових інфекцій в країні, яка 9 травня досягла піку в 391 819 випадків на день, тепер впала до 123 232 випадків (на понад 68%).

Крім того, в неділю в Індії зафіксували 2446 нових випадків смерті. Як повідомляється, кількість щоденних смертей в країні досягла мінімуму за півтора місяці, або з 22 квітня.

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