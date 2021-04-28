Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ВООЗ назвали причину COVID-спалаху в Індії

Середа, 28 квітня 2021, 05:47
У ВООЗ назвали причину COVID-спалаху в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

Джерело: The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича

Деталі: Один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, якою мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є і інші фактори – такі як масові зібрання.

ВООЗ також заявила, що системі охорони здоров'я Індії завдавали  непотрібного тиску і люди, які в паніці прямували в лікарні, коли вони могли вилікуватися від COVID-19 удома – адже лише близько 15% пацієнтів з COVID-19 потребують госпіталізації.

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадаєблизько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилаютьІндії допомогу.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусІндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: