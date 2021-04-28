У ВООЗ назвали причину COVID-спалаху в Індії
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
Джерело: The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича
Деталі: Один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, якою мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є і інші фактори – такі як масові зібрання.
ВООЗ також заявила, що системі охорони здоров'я Індії завдавали непотрібного тиску і люди, які в паніці прямували в лікарні, коли вони могли вилікуватися від COVID-19 удома – адже лише близько 15% пацієнтів з COVID-19 потребують госпіталізації.
Нагадаємо:
- Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадаєблизько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
- В Індії зробили більш як 140 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Нині 8,47% людей отримали одну дозу вакцини, а 1,55% - повністю вакциновані.
- Низка європейських країн, Пакистан і США надсилаютьІндії допомогу.