У ВООЗ назвали причину COVID-спалаху в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

Джерело: The Guardian з посиланням на офіційного представника ВООЗ Таріка Яшаревича

Деталі: Один з варіантів коронавірусу, що циркулює в Індії – B1617 – вважається більш заразним. Однак Яшаревич застеріг від того, щоб вважати мутацію вірусу єдиною причиною хвилі в країні. За його словами, міра, якою мутації відповідальні за зростання кількості заражень, неясна, оскільки є і інші фактори – такі як масові зібрання.

ВООЗ також заявила, що системі охорони здоров'я Індії завдавали непотрібного тиску і люди, які в паніці прямували в лікарні, коли вони могли вилікуватися від COVID-19 удома – адже лише близько 15% пацієнтів з COVID-19 потребують госпіталізації.

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