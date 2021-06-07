Сотні колишніх лідерів закликали G7 оплатити вакцинацію у всьому світі

Сто колишніх президентів, прем'єр-міністрів і міністрів закордонних справ закликали країни "Великої сімки" (G7) оплатити вакцинацію від коронавірусу у світі, щоб зупинити мутацію вірусу і його повернення як всесвітньої загрози.

Джерело: Reuters

Деталі: Лідери зробили свій заклик напередодні саміту G7 в Британії, який почнеться в п'ятницю 11 червня, коли президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії.

У листі до G7 колишні світові лідери заявили, що в 2020 році глобальна співпраця зазнала невдачі, але 2021 рік може відкрити "нову еру".

Зазначається, що G7 і інші лідери, запрошені на саміт, повинні гарантувати виплату приблизно 30 мільярдів доларів на рік протягом двох років на боротьбу з пандемією в усьому світі.

Зазначається, що "підтримка з боку G7 і G20, яка робить вакцини легкодоступними для країн з низьким і середнім рівнем доходів, є не актом благодійності, а скоріше відповідає стратегічним інтересам кожної країни".

Серед підписантів листа були, зокрема, екс-прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Тоні Блер, колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Браун додав, що "вартість всього 30 пенсів (0,43 долара) на людину в тиждень в Великобританії - невелика ціна за найкращий страховий поліс в світі".

Що передувало: Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що на майбутній зустрічі Групи семи підніматиме питання про те, щоб багатші країни зобов’язалися допомогти "вакцинувати увесь світ" до кінця 2022 року.