У світі зареєстрували найменше COVID-випадків за три місяці

За добу 5 червня у світі зафіксували 327 663 нові випадки коронавірусу - менше було тільки 8 березня, коли зафіксували ледь більше 294 тисяч випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 101 232 зараження, у Бразилії - 39 637, в Колумбії - 24 050.

Крім того, в Аргентині – 16 415 випадків, у Росії - 9 163.

Україна з 937 випадками знаходиться на 47 місці у світі – між Білоруссю (943) та Еквадором (924). Серед країн Європи Україна дев’ята.

7 692 людини у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна знаходиться на 26 місці у світі, і на четвертому – в Європі.

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Нагадаємо: 5 червня в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19, від вірусу померли 42 особи, одужали 4,5 тисячі людей.