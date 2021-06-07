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У світі зареєстрували найменше COVID-випадків за три місяці

Понеділок, 7 червня 2021, 07:09
У світі зареєстрували найменше COVID-випадків за три місяці

За добу 5 червня у світі зафіксували 327 663 нові випадки коронавірусу - менше було тільки 8 березня, коли зафіксували ледь більше 294 тисяч випадків.

 

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 101 232 зараження, у Бразилії -  39 637, в Колумбії -  24 050.

Крім того, в Аргентині – 16 415 випадків, у Росії -  9 163.

 

Україна з 937 випадками знаходиться на 47 місці у світі – між Білоруссю (943) та Еквадором (924). Серед країн Європи Україна дев’ята.

7 692 людини у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна знаходиться на 26 місці у світі, і на четвертому – в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:  5 червня  в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19, від вірусу померли 42 особи, одужали 4,5 тисячі людей.

Українська правда
Теми: коронавірус
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